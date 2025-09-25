¿Quién fue Guillermo Caram, el exgobernador del Banco Central?

Guillermo Caram Herrera fue un ingeniero civil, político y economista que desempeñó funciones como Gobernador del Banco Central de la República por espacio de 10 meses, así como secretario de Finanzas.

El economista falleció a los 84 años, según informó la Alianza Libanesa en la República Dominicana, sin que trascendiera las causas del deceso.

Fue el segundo de tres hijos del matrimonio de decencia libanesa de Pedro Caram y Altagracia Herrera, nació en San Pedro de Macorís el 28 de enero de 1941, graduándose a la edad de 20 años de Ingeniería civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Tuvo una participación activa en el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), organización en la que fue secretario (1965) y vicepresidente (1967) y desde la que en 1968 fue electo regidor del Distrito Nacional.

Entre sus funciones más destacadas en el sector público, fue designado asesor del presidente Joaquín Balaguer en 1974 en Programas de Desarrollo y en 1986 designado secretario técnico de la presidencia, posición desde la que ejecutó Programa de Inversiones Públicas como catalizador de desarrollo, manejo de relaciones internacionales y gobiernos extranjeros en cuanto a cooperación técnica y asistencia financiera.

En 1989 fue designado secretario de Estado de Finanzas y más adelante con el decreto 365-89 del 17 de septiembre de 1989 fue nombrado Gobernador del Banco Central, cargo en el que permaneció hasta el 19 de junio de 1990.

En 1996 fue designado asesor económico de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores, fecha en la que también asesoró al Senado de la República. Posteriormente, de 1998 al 2008 se desempeñó como asesor de la Cámara de Diputados.

En 1973 se inclinó por la consultoría privada, formando la firma Técnicos Proyeccionistas, desde la que asesoró empresas del sector público y privado como es el Banco Agrícola.

También formó la firma consultora Serviconsult S.A. en 1981.

Como catedrático impartió docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en la Universidad APEC y en el Instituto de Periodismo Dominicano.

Aspiraciones

En septiembre de 2011, Caram formalizó en la secretaria de asuntos electorales del Partido Reformista Social Cristiano sus aspiraciones presidenciales para los comicios de 2012, donde presentó una documentación que incluía una línea maestra de agenda para el ejercicio gubernamental 2012-2016.

En ese momento manifestó que la sociedad demandaba el modo reformista de gobernar, “con austeridad, sin sometimiento al endeudamiento externo, apoyando a los sectores productivos, sin discriminación en los programas sociales, preservando el medio ambiente, con orden, autoridad y respeto en el ejercicio de las funciones públicas”.

Sin embargo, esa organización política no presentó candidato y fue aliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Sepelio

Sus restos estarán siendo expuestos en la Funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, en la capilla La Paz, este jueves 25 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde y serán trasladados el viernes 26 a las 1:00 de la tarde, hacia el cementerio Cristo Redentor.

Le sobreviven su esposa Gladys Ibarra; sus hijos, María Alexandra y Tony; Mónica y Amado; Amado; Paola, Joanna y José; Natanelle y Hansel, y María Gabriela, su hermana, Magaly y sus nietos.