Gloria Ceballos: acumulados de lluvias superarían los 200 milímetros en el GSD y otras provincias

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte que para este jueves se producirán lluvias significativas en el litoral caribeño, sobre todo al sureste y Este del país, incluido el Gran Santo Domingo.

Gloria Ceballos explicó están “muy vigilantes” a la evolución del área de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical centrada cerca de Puerto Rico.

Dijo que esperan grandes acumulados de lluvias que podrían pasar de 200 milímetros.

Ceballos fue contactada, vía telefónica, en momentos que iba a iniciar una reunión con el equipo técnico del Centro de Pronóstico del Indomet, en el marco del seguimiento que están dando a la onda tropical centrada sobre el territorio nacional, en el extremo este noroeste”, que se extenderá a todo el litoral caribeño y cordillera central.

“La mañana del jueves: el radal muestra ecos precipitables con tormentas eléctricas sobre el litoral este y noroeste del territorio nacional, que paulatinamente se irán desplazando hacia el sureste y centro. Activa onda tropical y vaguada inciden en las condiciones del tiempo” escribió la directora del Indomet en su cuenta de X.

En el boletín del Indomet se especifica lo siguiente: “Una activa onda tropical y una vaguada en varios niveles de la troposfera, dominan las condiciones atmosféricas del país, y generan un ambiente cargado de abundante humedad e inestabilidad, originando desde horas matutinas, condiciones muy propicias para que se presenten, nublados con precipitaciones de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal y El Gran Santo Domingo, entre otras cercanas. En la tarde y noche, se pronostican aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias antes mencionada y se extenderán hacia Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Barahona, San Juan, Elías Piña e Independencia”.

Provincias en alerta

Debido al riesgo de inundaciones urbanas, se mantienen los niveles de alertas meteorológicas para el Gran Santo Domingo, Samaná, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor y María trinidad Sánchez.

Centro de Huracanes

Mientras que el Centro Nacional de Huracanes informa que la onda tropical que está produciendo una gran área de lluvias en parte de República Dominicana y las islas Turcas y Caicos podría convertirse en un área de baja presión esta noche o el viernes al sureste de las Bahamas.

La entidad, recomienda monitorear el progreso de este sistema, ya que se producirán fuertes lluvias y ráfagas de viento, independientemente del desarrolló del fenómeno atmosférico.