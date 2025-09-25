Esperanzas para Cristian: ciudadanos se solidarizan con la madre del adolescente

La esperanza llega a la vida de Cristian Andrés Durán García, el adolescente postrado de cama tras ser atropellado con un autobús en Santo Domingo Este.

Tras el reportaje publicado por Listín Diario, sobre las precariedades que enfrenta la madre del joven para atender su problema de salud, este lunes ha recibido llamadas de personas interesadas en ofrecerle ayuda.

El joven de 14 años fue atropellado por una guagua mientras se encontraba en la acera con sus amigos, luego de ir por unas hamburguesas a la parada de Nagua, próxima al kilómetro 9, en Santo Domingo Este.

Diomeris Altagracia García, quien reside con Cristian y su hijo más, pequeño en una casita en el sector Marbella, Santo Domingo Este, a unos minutos del lugar donde ocurrió el accidente, dijo que varias personas la han llamado para ofrecer una mano amiga para el tratamiento del joven.

“Una señora me dijo que me regalara la silla neurológica del niño y varias personas se han comunicado para ayudar”, mencionó García a este medio, agradecida por las ayudas que le son prometidas para ayudar a su hijo.

Para ayudar a la familia, pueden contactar a Diomeris Altagracia García al teléfono 849-351-3090. Cuenta de ahorro Popular: 0851945667

Cristian, luego del accidente, sufrió secuelas neurológicas severas: solo le funciona la mitad del cerebro, tiene imposibilidad para caminar, hablar y respirar, ayudándose de una traqueotomía para inhalar y gastrostomía para ingerir alimentos líquidos que se colocan por el tubo a través de una jeringa.

Hasta el momento permanece postrado en una cama sin poder comunicar su estado de salud y con la mirada fija a su progenitora, quien desde el momento del accidente se ha hecho cargo de su ciudadano.

Para García, el accidente fue un golpe duro debido a estar acostumbrada a un niño sano, fuerte y con muchas ganas de estudiar. Pasa noches en vela y madrugadas pidiéndole a Dios que haga un milagro con Cristian para que este pueda hablar y caminar.

Para que Cristian pueda volver a caminar y recuperar la movilidad en sus brazos, los médicos le indicaron asistir a terapia física dos veces por semana en el Hospital Pediátrico Doctor Robert Reid Cabral, pero García contó que desde hace un tiempo se le ha imposibilitado asistir debido a la falta de recursos para cubrir los medicamentos y el transporte hacia el centro de salud.

Al dificultarse el traslado al hospital, la madre del joven le realiza los masajes necesarios que visualiza en YouTube, pero anhela conseguir la ayuda necesaria para que este pueda estar en manos de profesionales.