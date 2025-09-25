Fallece Guillermo Caram Herrera, exgobernador del Banco Central

“Ha fallecido en la paz del señor SHGEDE Guillermo Caram Herrera”, se lee en una publicación compartida en la red social de Instagram entre la Alianza Libanesa en la República Dominicana y Guillermo Caram.

Guillermo Caram Herrera, nació el 28 de enero de 1941, fue vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), secretario de Finanzas de la República Dominicana y Gobernador del Banco Central.

“Su partida nos causa un hondo pesar, pero también nos deja el legado de un dominicano ejemplar, honesto y entregado, que dedicó su visa al servicio del país. Su amor a la familia permanecerá siempre en nuestros corazones”, dice la publicación.

Sus restos estarán siendo expuestos en la Funeraria Blandino, de la Av. Abraham Lincoln, en la capilla La Paz, este jueves 25 de septiembre a partir de las 6:00 p. m., y serán trasladados el viernes 26 a las 1:00 p. m., hacia el cementerio Cristo Redentor.

La esposa de Caram Herrera, Gladys Ibarra; sus hijos, María Alexandra y Tony; Mónica y Amado; Amado; Paola, Joanna y José; Natanelle y Hansel, y María Gabriela, su hermana, Magaly, sus nietos, sobrinos, primos y demás familiares invitan a su sepelio.