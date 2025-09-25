En el Día de la Virgen, feligreses de Guachupita protestan por falta de servicios básicos

En el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, cientos de feligreses de la Iglesia Católica realizaron una procesión en la que denunciaron la "situación deprimente" de sus comunidades.

La procesión partió desde La Ciénega, Domingo Savio y Los Gandules hasta llegar a Guachupita. Allí, decenas de personas del patronato de las parroquias San Ignacio de Loyola y Domingo Savio se unieron para protestar este miércoles.

El párroco Eduard Figueroa expresó que el objetivo de la marcha es para que la virgen "libere al pueblo dominicano de las ataduras sociales".

Él mismo explicó que estas situaciones son las que traen limitaciones y carencias en los barrios de Santo Domingo.

Ausencia de servicios del Estado

Listín Diario en distintos reportajes ha hecho eco de las situaciones que atraviesa el referido sector en Santo Domingo.

Esto abarca desde la ausencia en la recogida de basura y en la obtención de agua potable.

Así como los daños en el sistema de drenaje. Debido a esto, quienes viven en la localidad de Guachupita deben convivir entre suciedad, lodo, heces y basura descompuesta generada por la cantidad de cloacas que están desbordadas.

Esta situación ha provocado que quienes residen allí se vean obligados a tapar sus narices debido al hedor penetrante a materia fecal que brota del agua inunda.

"Todas las cañerías de aquí de la cloaca están tapadas", dijo al tiempo de manifestar que debido a esto la comunidad está inundada de un olor fétido "desagradable".

Hay un mal olor enorme, un mal olor en el barrio entero; todo eso nos va a traer problemas de salud, especialmente a los niños y los envejecientes", expresó.

Por estas situaciones, el pueblo exige que el ayuntamiento del Distrito Nacional y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) acudan ante su súplica.

Demandan escuelas

Durante una intervención para la prensa, el párroco Eduard Figueroa hizo un llamado hacia las autoridades del Ministerio de Educación para que se construyan siete escuelas en La Ciénega, Guachupita y Los Guandules.

De estas dos estarán destinadas a la modalidad básica, así como dos politécnicos y tres Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)

Explicó que esto se debe al incremento de la población infantil, que, citando sus palabras, la cantidad de centros educativos "ya no dan abasto para recibirlos".

Asimismo los feligreses solicitan la construcción de un parque para la comunidad en la rotonda paralela a la estación del Metro Eduardo Brito, debido a que alegan que “esto hará mucho bien para las familias ya que no tienen donde recrearse”.