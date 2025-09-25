Se derrumba puente de Don Juan en Monte Plata cuando cruzaba un camión

El puente que comunica al municipio de Yamasá con el distrito municipal de Don Juan, en la provincia Monte Plata colapsó este juves en el momento que un camión cargado de materiales intentaba cruzarlo.

Una información suministrada a Listín Diario, no detalla el estado de salud de la persona que conducía el vehículo. En los videos de redes sociales se observa a decenas de personas grabando el derrumbe.

El colapso de esta vía mantiene incomunicadas a varias comunidades de la zona, lo que ha generado preocupación entre los residentes que dependen de este paso para trasladarse hacia diferentes puntos de la provincia.

Las autoridades aún no han ofrecido un informe oficial sobre las causas que provocaron el desplome de la estructura.