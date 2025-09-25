Aumentan a 10 las provincias en alerta amarilla y 8 en verde por lluvias este jueves

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 18 las provincias en alerta por la incidencia activa de una onda tropical y una vaguada en varios niveles de la troposfera.

En ese sentido, 10 provincias se encuentran en alerta amarilla, siendo estas el Gran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná, Monte Plata y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Pedernales y San Cristóbal.

El COE recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse a mar adentro, puesto se prevé que el oleaje se deteriore en la zona costera del Atlántico desde Cabo Engaño en La Altagracia hasta Cabo Francés Viejo en María Trinidad Sánchez.

Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse en contacto con los organismos de defensa y acción rápida, así como seguir los lineamientos de estos organismos de protección.

De igual forma se recomienda a los habitantes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presentan altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.