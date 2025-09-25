Agentes del Dicrim disparan a presunto ladrón en Azua

Unidades de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim) dispararon contra un supuesto delincuente a bordo de una motocicleta mientras transitaba por la carretera Sánchez en la provincia de Azua.

De acuerdo a los reportes preliminares, el individuo presuntamente era buscado por las autoridades tras haber robado una motocicleta en el sector de Los Frailes en Santo Domingo Este.

A través de un video que circula en las redes sociales se observa cuando en plena carretera, las unidades policiales paran el tránsito para tratar de interceptar al presunto delincuente, quien no se detuvo ante el llamado de las autoridades.

Los policías le dispararon contra su medio de transporte; el parte policial indica que el hombre de alrededor de 20 años resultó con una fractura en el pie y diversas lesiones tras estrellarse en el pavimento.