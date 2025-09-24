Sociedad Dominicana de Obstetricia: no existen evidencias que relacionen el paracetamol con autismo

Ante las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aconsejó limitar el uso limitar el uso del Tylenol (marca comercial del paracetamol en Estados Unidos) en mujeres embarazadas asociando directamente el medicamento como causante de autismo, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología negó que el medicamento esté relacionada con esta condición.

A través de un comunicado, expresaron que el acetaminofén (paracetamol) continúa siendo el analgésico y antipirético de primera línea recomendado durante el embarazo por guías internacionales de alto nivel, incluyendo el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y otras sociedades científicas.

Además, expresaron que “hasta la fecha no existe evidencia científica concluyente que relacione el uso de paracetamol en el embarazo con el desarrollo de autismo”.

“Su utilización, bajo supervisión médica y en las dosis adecuadas, es considerada segura y necesaria para el manejo de fiebre y dolor en la mujer embarazada”, dice el comunicado.

La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología exhortaron a pacientes y médicos a basar sus decisiones en la evidencia científica validada, “evitando alarmas infundadas que puedan comprometer la atención segura durante el embarazo”.

Otra entidad que ha salido a negar las declaraciones del presidente de los Estados Unidos fue La Organización Mundial de la Salud (OMS) quien indicó que no existen evidencias científicas sobre una posible relación entre el consumo de paracetamol en el periodo del embarazo y el autismo.

“Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios”, declaró a los periodistas en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.