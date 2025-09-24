Raquel Peña reitera que “quien cometa corrupción debe pagar ante la justicia”

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se refirió este martes a los recientes escándalos de corrupción en el país, reiterando la posición del presidente Luis Abinader de que el Ministerio Público actúe con total independencia.

“Quien cometa un acto de corrupción debe pagar ante la justicia, porque son fondos que le pertenecen al pueblo dominicano”, subrayó Peña, al ser abordada por la prensa durante su visita al Santo Cerro, en La Vega.

En el mismo escenario, la vicepresidenta garantizó que los trabajos de reconstrucción de las principales carreteras de La Vega y Jarabacoa serán concluidos satisfactoriamente, a pesar de los retrasos ocasionados por los contratistas.

“Es cierto que la obra no avanza al ritmo que nosotros quisiéramos, pero tengan la seguridad de que se va a concluir y se va a concluir bien. Estamos dándole seguimiento de manera personal”, afirmó.

Peña también resaltó el interés del Gobierno en convertir el Santo Cerro en un destino de fe de alcance internacional, asegurando que “este es un lugar sagrado que debemos dar a conocer al mundo. La Virgen de las Mercedes no es solo de los dominicanos”.

La funcionaria asistió a la misa oficial del Día de la Virgen de las Mercedes, presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de la diócesis de La Vega, junto a autoridades de la provincia, de Santiago y del país.

En su homilía, monseñor Morel destacó la importancia de fortalecer los valores y la formación de la familia, primera institución de la sociedad, como vía para formar mejores seres humanos.

El prelado también hizo un llamado de atención ante los crecientes hechos de violencia, agresión y falta de respeto que afectan a la nación, en especial las violaciones sexuales en grupos, que han causado alarma en los últimos tiempos. Durante todo el día, 24 de septiembre, se celebrarán varias eucaristías en honor a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes.

Asimismo, Peña abordó los esfuerzos para enfrentar la violencia contra la mujer, señalando que, aunque el Ministerio de la Mujer trabaja arduamente, se trata de un reto que requiere la participación de toda la sociedad.

“El núcleo principal de toda sociedad es la familia. Debemos trabajar para que reine la unidad y la armonía, con la fe que nos caracteriza como dominicanos”, manifestó.

La vicepresidenta concluyó reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo de infraestructuras, el fortalecimiento de los valores familiares y la promoción de los espacios de fe como motores de crecimiento para el país.