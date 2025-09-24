Piden ayuda para repatriar cuerpos de pareja dominicana asesinada junto a su hijo en Pensilvania

Una mujer de 32 años, su hijo de un año y su pareja, todos dominicanos, fueron encontrados muertos en Pensilvania, Estados Unidos, y sus familiares piden ayuda para repatriar los cuerpos al país.

Las víctimas son Geraldina Peguero-Mancebo, su hijo Jeydon Junior Peguero y su pareja sentimental Junior Cabrera Colón, de 32 años.

Por la muerte de Cabrera Colón hay una persona detenida, identificada como José Luis Rodríguez, y las autoridades estadounidenses investigan si también fue el autor de los otros dos crímenes.

Medios internacionales reportan que primero, el día 13 de este mes, fue hallado el cadáver de Cabrera Colón la zona del Baer Park, cerca del River Road en Reading, con un disparo en la cabeza. Seis días después encontraron los cadáveres de Geraldina y su hijo.

Familiares expresaron su profundo dolor y pidieron ayuda a la comunidad y a las autoridades para poder repatriar los cuerpos.