Intérpretes: el puente comunicacional de los sordos

Con el reconocimiento de la lengua de señas en la República Dominicana como idioma oficial de la comunidad sorda en el país en la ley 43-23, el Estado tiene el compromiso de asegurar intérpretes de señas para que las personas sordas puedan acceder a servicios públicos y económicos de interés.

No obstante, previo a la publicación de esta normativa en agosto de 2023, tan luchada por la comunidad sorda, poco a poco instituciones gubernamentales y empresas privadas han implementado políticas de accesibilidad e inclusión para la comunidad sorda, siendo la transmisión de audiovisuales con intérpretes una de las medidas más comunes.

Quienes se dedican a ofrecer estos servicios coinciden en que, además de los audiovisuales, educación, salud y eventos gubernamentales, son los espacios que más solicitan interpretación actualmente.

Pero la oferta quizás no supla el nivel de demanda que existe en el país. La Asociación Nacional de Intérpretes de la Lengua de Señas de la República Dominicana (Anilesred) tiene registrados a 95 intérpretes para las más de 97,000 personas con discapacidad auditiva que hay en el país, según datos del Censo de 2010. Aunque es muy probable que haya más personas ofreciendo estos servicios, sin formación y sin ser parte de este gremio.

Con el fin de regular esta práctica, que además es oficio de muchos, oyentes o no, hay todo un capítulo de la ley destinado a los intérpretes, una “figura fundamental para el desarrollo de la vida de la persona sorda”.

En otras palabras, el “puente de comunicación” entre la persona sorda y el resto de la sociedad. Así lo describe Johanny Florentino, quien lleva más de 15 años de experiencia en el oficio y que hoy en día se desempeña como encargada del departamento de Lengua de Señas de la Escuela Nacional para Sordos.

“La sociedad en general no domina este idioma; entonces, se necesita alguien que comunique esa información, que exprese los sentimientos, las emociones, sus pensamientos, sus ideas a la comunidad oyente. Pero igualmente la comunidad oyente necesita darle información a la persona sorda, ¿y quién entonces está en medio de estos dos mundos? Es el intérprete”, agrega la también docente.

Para esta apasionada de la cultura sorda, producto de sus años trabajando en torno a ella, la promulgación de esta ley resulta beneficiosa para todos los entes que conforman esta comunidad, ya que se traduce en accesibilidad comunicacional para las personas sordas, mayor interacción, así como también fuentes de empleo para los intérpretes, además de la profesionalización del oficio.

Regulación del oficio

Justo esto último es lo que busca el capítulo III de la ley, titulado “de los intérpretes y guías intérpretes”, el cual en seis artículos establece la obligación del Estado de garantizar y proveer estos servicios, algo que se repite dos veces en la normativa.

Asimismo, reconoce la necesidad de crear y promover programas de capacitación profesional en instituciones de educación superior y la posterior acreditación, a cargo del Conadis, de quienes se formen en esta profesión, entre otras disposiciones.

Melqui Pérez, intérprete con más de diez años en el mercado, solo ve ventajas en esta legislación.

“Con una ley bien regulada se podrá llegar a tener intérpretes con una especie de licencia para interpretar, hoy no existe eso; una certificación aunque sea pasada por un filtro de evaluación donde establezca en qué área tú puedes interpretar, actualmente no hay; definitivamente, que la ley esté establecida y que se ejecute será de mutuo beneficio para la persona sorda y para los intérpretes”, argumenta Pérez.

Katherine Rodríguez, directora técnica del Conadis, agrega que estas medidas impulsan a más personas a aprender la lengua de señas e, incluso, que quieran hacer de la interpretación una carrera gracias a la certificación de intérpretes.

Alta demanda

Con esto se podría, según Rodríguez, colmar un poco la demanda que existe.

“Hay muchas personas sordas que no solo no lo pueden pagar, es que muchas veces ni siquiera tienen disponibilidad de intérpretes”, cuenta la también experta en pedagogía, “tienen incluso el dinero para pagarlo y no encuentran intérpretes porque están ocupados en ese momento, porque son pocos los intérpretes que tenemos y también la mayoría están aquí en Santo Domingo”.

En lo mismo coinciden los intérpretes Johanny Florentino y Melqui Pérez. Este último es hijo de padres sordos y su primera lengua fue la de señas, esto lo llevó a especializarse y crear su propia agencia de intérpretes en la que además imparte clases.

Y, como pronosticaba Rodríguez, la demanda de interesados en aprender señas es basta, es mucha.

“Además, las entidades corporativas se están agregando a capacitar sus colaboradores”, añade Pérez.

¿Cuánto cuesta un intérprete?

Las tarifas dependen mucho del tipo de actividad y de la cantidad de horas que vaya a estar el intérprete. El ámbito judicial, por ejemplo, es de los más costosos.

No obstante, Greysi García, quien se desempeñó como presidente de Anilesred en dos periodos consecutivos entre 2012 y 2016, asegura que en general se paga de 400 a 600 pesos la hora, lo más económico en la educación superior.

“Pero hay personas que cobran hasta 1,500 pesos por una hora de interpretación universitaria”, añade.

Por otro lado, los intérpretes deben ser relevados cada 30 - 45 minutos por al menos media hora, ya que el trabajo requiere de ejercicio físico y mental, se trata de pasar una información de un idioma a otro que expresas con tus manos, explica Johanny Florentino.

Las barreras de los intérpretes

Pero la falta de reconocimiento de este oficio y de la relevancia de los intérpretes, de acuerdo a Florentino, deriva en barreras y obstáculos para el ejercicio óptimo de sus funciones.

Desde una ubicación visible y con buen sonido para escuchar lo que debe interpretar, hasta la ausencia de iluminación y quejas como que “están pidiendo mucho” para lograr su trabajo con calidad.

También existe la desconfianza en los intérpretes, sobre todo en el sector educativo. A ello se suma que el idioma es muy cambiante y esto les obliga a estar actualizando constantemente el vocabulario en lengua de señas.

Asimismo, la inexistencia de una academia de educación superior que imparta la formación para intérpretes es otra de las barreras que enumera Greysi García y que la ley pretende derribar.

“Yo he tenido que viajar a otros países para recibir capacitación y no todos los intérpretes tienen recursos para poder estar viajando”, cuenta García.

Una experiencia similar ha tenido Melqui Pérez.

“Todavía el país no cuenta con educación superior para intérpretes. Entonces los intérpretes de manera independiente o tienen que viajar fuera del país o tienen que tratar de hacer estudios empíricos para mejorar sus talentos, y esa es una de las barreras principales”, dice este intérprete.

Por otro lado, para Pérez, otro aspecto es el económico, ya que “como no se reconoce el trabajo de intérprete, muchos no entienden el costo que amerita”.