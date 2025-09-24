Francisco Ozoria: "El que haya robado el dinero de Senasa que pague las consecuencias"

El Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, exigió que los culpables del supuesto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) asuman las consecuencias. Esto ante las irregularidades que investiga el Ministerio Público.

Durante la eucaristía del Día de Nuestra Señora de Las Mercedes, celebrada en el templo que lleva el mismo nombre, en la Zona Colonial, monseñor Ozoria aprovechó para hacerse eco de esta situación y otras problemáticas sociales que afectan a la nación.

"El que haya robado el dinero de Senasa, que pague las consecuencias", dijo, al tiempo de manifestar su preocupación y desencanto por el seguro de salud estatal.

"Pedimos la mediación de María de la Mercedes, que libera a los hombres, que libera a los cautivos, para que estos problemas tengan solución", manifestó.

Destacó, de igual forma, que el mensaje iba dirigido aquellos que sustrajeron el dinero del pueblo, para que sus acciones tengan consecuencias.

Seguido de esto, expresó que en los últimos años, el país ha tenido muchos problemas con robos, con funcionarios que roban y que no pagan ningún tipo de condena, debido a que al poco tiempo "andan por ahí como si nada".