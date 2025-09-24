A dos años del crimen de Oliver Méndez Moya, su familia denuncia abandono y falta de justicia

Con rostros tristes, velas encendidas y carteles en mano familiares, amigos y vecinos de Oliver Méndez Moya se reunieron este jueves en la autopista Joaquín Balaguer, próximo al puente Seco, el mismo lugar donde hace dos años cayó abatido el joven, para pedir justicia por su muerte.

Este joven estudiaba en Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional y salía de este lugar cuando perdió la vida a manos de asaltantes un 26 de septiembre de 2023, en la provincia Santiago.

Entre oraciones y recuerdos, exigieron una vez más justicia por el crimen que, según denuncian, permanece sin respuesta de las autoridades.

“Estamos aquí porque el próximo 26 se cumplen dos años desde que a Oliver le quitaron la vida y aún no tenemos respuesta. Hemos tocado muchas puertas, pero solo nos dicen que nos llamarán y nunca lo hacen. Ya estamos desesperados, porque parece que este caso no existiera”, expresó con la voz entrecortada Ana Moya, madre del fallecido.

Oliver, de quien todos recuerdan su alegría y deseos de superación, era descrito por su madre como un joven lleno de valores y metas.

“Este no era cualquier joven, aunque nadie merece morir así. Oliver era un muchacho que estaba formándose, con propósito y deseos de aportar positivamente a la sociedad. Por eso exigimos justicia”, agregó.

Mientras que Juan Carlos Méndez, padre de la víctima, hizo un llamado directo al presidente de la República, Luis Abinader, y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que intervengan en el caso.

“Por favor, señor presidente, trasládese a Santiago o envíe a investigar quiénes están tapando este caso. ¿Qué es lo que pasa con mi Oliver? Hemos tocado todas las puertas pacíficamente y no hemos tenido ningún tipo de resultado, ninguno”, clamó, visiblemente conmovido.

Mientras los padres hablaban, vecinos, compañeros de estudios y representantes de juntas de vecinos permanecían firmes a su alrededor, algunos sosteniendo velones y otros abrazando a la familia en señal de apoyo.

“Hoy estamos aquí, mañana estaremos en otro lugar, pero seguiremos hasta que nos den una respuesta”, reiteró Ana Moya, decidida a continuar la lucha “hasta las últimas consecuencias”.

El crimen, ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2023, sigue bajo investigación del Ministerio Público, pero los parientes de Oliver denuncian lentitud en el proceso y exigen una acción más contundente para identificar y someter a los responsables.