Castro Marte pide a la virgen de Las Mercedes interceder por el pueblo dominicano

En la celebración del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, pidió a la patrona del pueblo dominicano interceder por todo el país.

En una publicación en la red social de X, dijo que los dominicanos en sus momentos más infelices invocan la intercepción de la virgen. Asimismo, pidió a advocación de las mercedes interceder por los servidores públicos y gestores sociales para que sean escrupulosamente éticos y creíbles en el manejo del patrimonio de la cosa pública.

“A ella, que representa lo más puro y sublime de la creación, le pedimos interceder por este pueblo, que en sus momentos aciagos siempre la invoca, muy especialmente por aquellos servidores públicos y gestores sociales para que sean escrupulosamente éticos y creíbles en el manejo del patrimonio de la cosa pública”, escribió.

De igual forma, pidió a la virgen de las mercedes pasar su manto protector por el pueblo dominicano “ahora que necesita aires de esperanza y redoblada confianza en Dios”.

Recordó que la advocación Mariana tiene sus orígenes en el siglo XIII con la fundación de la Orden de la Merced, para rescatar a cristianos cautivos.