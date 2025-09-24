Gremio de enfermeras demanda aumento salarial y nombramiento a las que colaboraron en la pandemia

La Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) exige reajuste salarial y el nombramiento de las enfermeras que colaboraron durante la pandemia por COVID-19.

El presidente de la Asonaen, Mariano Suazo, explicó que, pese a varios reclamos que la asociación presentó al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, este ha hecho caso omiso a cada una de las peticiones.

“Hemos estado en una lucha en beneficio de nuestra clase para que el presidente se sensibilice y en realidad nos dote de todas las reivindicaciones que amerita el personal de enfermería”, explicó, diciendo que su lucha ahora se enfoca en llamar la atención del mandatario luego de varios intentos con los representantes de la salud.

Puntualizó que desean que sea aplicado el tiempo en servicio a la distancia fronteriza y no fronteriza, además de cambios en designación y la reclasificación de cargos en los hospitales donde laboran, debido a que algunas de estas reciben un salario de RD$7,500.

A esto se suma el reclamo por la desvalorización de los certificados de enfermería auxiliar, diciendo que estas profesiones reciben un sueldo por debajo del demandado por los servicios realizados.

De igual manera, Miriam Celeste Feliz Ramírez, vicepresidenta de Asonaen, pidió que sean eliminadas las escuelas de enfermería auxiliar y los técnicos durante el bachiller, debido a que asegura que estos títulos no son valorizados por los hospitales a la hora de la contratación de servicios de un especialista en esta área.

“No hay ninguna razón para que haya escuela de enfermería en el bachiller y auxiliares; mejor que manden a cerrar eso porque sí lo que se necesitan son profesionales”, señaló.

Se agregó que el próximo 30 de septiembre de 2025 la Asonaen se reunirá con el presidente Luis Abinader para conversar sobre sus reclamaciones.

Estas declaraciones se realizaron al finalizar una misa por el 12 aniversario de la asociación de enfermeros.