Arrestan en RD a francés que era buscado en su país por agresión sexual

Miembros de la Oficina Central Nacional (OCN-Interpol Santo Domingo), en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de la Subdirección Regional de Investigación, capturaron a un ciudadano francés requerido por las autoridades judiciales de su país por el delito de agresión sexual.

Se trata de Jean Lami, de 51 años, cuya captura se produjo mediante allanamiento en una finca de la comunidad Guayabal, distrito municipal Gautier, San José de Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís.

El operativo se realizó en virtud de la orden judicial de allanamiento No. 2025-AJ0062325, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, y la resolución No. 001-022-2025-SRES-01648 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se autorizó su arresto con fines de extradición.

Lami era objeto de una Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-12838/11-2024, emitida en noviembre de 2024, y fue capturado en la finca denominada Oasi RD.

En la intervención se ocuparon, entre otros objetos, su pasaporte francés un celular, una escopeta marca Maverick, modelo Mossberg, así como diversas tarjetas bancarias y pertenencias personales.

Durante la acción resultaron también detenidas varias personas de nacionalidad francesa, venezolana y dominicana para fines de investigación, a quienes se les ocuparon celulares, pasaportes, documentos de identidad, dinero en distintas monedas y un vehículo marca Nissan Frontier NP300, entre otras evidencias.

El detenido fue trasladado bajo custodia al Centro de Retención correspondiente, para fines de procesamiento y coordinación de su extradición con las autoridades judiciales y migratorias.