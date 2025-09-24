Apresan a tres hombres que llevaban una jeepeta robada en SDE para venderla en la frontera

La Policía Nacional informó que apresó a tres hombres que llevaban una jeepeta robada en Santo Domingo Este hacia la frontera con Haití.

El informe refiere que el apresamiento se produjo en la provincia de San Juan y que el vehículo es una jeepeta Honda CR-V EXL AWD, año 2019, placa G725433, reportada como robada el pasado sábado, en sector Los Frailes II.

“Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con la Policía Preventiva, recuperaron en la provincia San Juan una jeepeta denunciada como robada y arrestaron a tres hombres que fueron sorprendidos en flagrante delito cuando trasladaban el vehículo hacia la frontera con intención de venderlo”.

Los detenidos son Nino Soto Reyes, de 32 años, quien conducía la jeepeta; William Paulino de la Cruz, de 43, y Elvis Daniel de Jesús, de 48, todos residentes en Punta de Villa Mella, Santo Domingo Norte.

“Cabe destacar que la matrícula indicaba color verde, mientras que la jeepeta fue recuperada en color negro”.

La nota agrega que en el curso de las investigaciones dieron con la identificación de dos individuos involucrados en el hurto e intento de comercialización de dicho vehículo, por lo que los agentes investigadores trabajan en su localización y captura.

Los tres apresados y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a través de la División de Recuperación de Vehículos Robados en Santo Domingo Este, para los fines legales correspondientes.