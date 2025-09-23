Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Desde República Dominicana lideraban banda de "sextorsión" en Costa Rica

"Gran parte de las ganancias la enviaban hasta República Dominicana para dárselas a los cabecillas del grupo criminal que no son de Costa Rica", dijo Randall Zúñig al decir que el grupo cobrara entre 500,000 Colones (unos RD$61,339) y 200 millones de colonos (unos RD$24,535,600).

La extorsión consiste en obligar a alguien, a menudo usando la violencia o la intimidación, a llevar a cabo una acción o abstenerse de un acto, en la mayoría de las ocasiones con el propósito de obtener ganancias.

Yudelka DomínguezSanto Domingo, RD. 

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica desarticuló la mañana de este martes una supuesta red, en la provincia de Puntarenas, encabezada en ese país por una mujer y sus tres hijos, que se dedicaba a la “sextorsion”, mediante servicios sexuales a través de páginas webs.

El director del OIJ, Randall Zúñig, explicó a periodistas de “Noticias Grupo Repetel” que en ese país el grupo era liderado por una mujer de apellido Cruz, de 41 años, y sus tres hijos de apellido Porras de 24, 21 y 19 años de edad, “dos mujeres y un varón”, pero que los cabecillas se encontraban en República Dominicana.

“Gran parte de las ganancias la enviaban hasta República Dominicana para dárselas a los cabecillas del grupo criminal que no son de Costa Rica”, dijo Randall Zúñig, quien indicó que el grupo cobraba entre 500,000 Colones (unos RD$61,339) y 200 millones de colonos (unos RD$24,535,600).

De acuerdo al informe, las personas entraban a sitios webs de encuentros sexuales, donde el grupo creaba perfiles falsos con fotos de “mujeres atractivas”, y simulaban los encuentros.

“Podía ser una mujer o podía ser un hombre porque muchas de estas conversaciones se daban a través de redes sociales, de WhatsApp”, explicó el director de OIJ, al tiempo de aclarar que los encuentros no se realizaban y las personas recibían amenazas de que debían pagar o se “generaría una situación en contra de la familia”.

Las autoridades de Costa Rico no informaron si estarían en contacto con las dominicanas para investigar a los cabecillas de la red en el país. 

