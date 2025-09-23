Presentan campaña contra la corrupción "Protegiendo Lo Nuestro con Integridad"

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) presentó de manera oficial la campaña "Protegiendo Lo Nuestro con Integridad" contra la corrupción.

Esta iniciativa busca instruir, visibilizar e identificar conductas de corrupción sancionadas por la ley a funcionarios, empleados y ciudadanía mediante charlas y talleres donde participarán para conocer los nuevos reglamentos del nuevo Código Penal.

Delitos en contrataciones públicas, responsabilidad de las empresas o soborno y tráfico de influencias son algunos de los temas que abordarán durante las charlas educativas y las implicaciones que las mismas conllevan en su ejecución.

Además, se alentará a la población a realizar denuncias anónimas sobre posibles irregularidades que afecten el buen funcionamiento de las instituciones públicas en el portal web www.denunciaspepca.pgr.gob.do

Estas denuncias serán recibidas y gestionadas de manera directa por la Contraloría General de la República.

"Este es un evento que comienza ahora. Se estarán haciendo talleres después del Día de Las Mercedes para dictar charlas en cada institución", explicó Milagros Ortiz Bosch, directora general de la institución.

Aclaró que, aun cuando se trata de romper con una cultura establecida durante muchos años en el país, cuentan con todo el equipo y soporte de la presidencia para implementarla.

Estrategia de integridad pública

Con el inicio de esta campaña, la Estrategia Nacional de Integridad Pública, anunciada hace unas semanas por el mandatario Luis Abinader en LA Semanal, se pone en marcha buscando vencer la cultura de corrupción en el país y restableciendo la confianza de la población.

Los pilares fundamentales de esta estrategia consisten en prevenir los riesgos de corrupción, crear instituciones más abiertas, éticas y responsables para brindar mayor transparencia y control en la rendición de cuentas.