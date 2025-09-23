Gobierno dice continuará colaborando para erradicar el narcotráfico por “aire, mar y tierra”

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), emitió un comunicado en el que reafirma su compromiso de seguir trabajando con otros países para enfrentar con “determinación y responsabilidad la lucha contra el narcotráfico”.

En el documento, el Gobierno establecen que “coopera con todos los esfuerzos destinados a erradicar esa actividad ilícita por aire, mar y tierra”.

“El Gobierno dominicano reitera su inquebrantable voluntad de continuar trabajando con todos los países aliados para enfrentar, con determinación y responsabilidad compartida, el flagelo del narcotráfico y sus graves consecuencias”, establece el Mirex.

La comunicación se emite luego de que Estados Unidos explotara una lancha rápida que transportaba aproximadamente 1,000 kilogramos de presunta cocaína y en la que fallecieron al menos tres personas.

Luego del ataque, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada de República Dominicana (ARD), conjuntamente con Estados Unidos, recuperaron 377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales.

Por esta acción, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, supuso que los fallecidos eran de su país, por lo que la acción significaría que “funcionarios de EEUU y República dominicana, serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos”.

A continuación el comunicado:

El Gobierno dominicano reafirma su firme y reconocida trayectoria en su lucha sin cuartel contra el narcotráfico. República Dominicana coopera con todos los esfuerzos destinados a erradicar esa actividad ilícita por aire, mar y tierra.

Nuestro país ha asumido con responsabilidad el compromiso de proteger a nuestra ciudadanía y contribuir a la seguridad regional, combatiendo las redes del narcotráfico que atentan contra la paz y el desarrollo.

República Dominicana enmarca sus actuaciones dentro del derecho internacional y de los acuerdos de cooperación que fortalecen la seguridad marítima dominicana y de la región.

El Gobierno dominicano reitera su inquebrantable voluntad de continuar trabajando con todos los países aliados para enfrentar, con determinación y responsabilidad compartida, el flagelo del narcotráfico y sus graves consecuencias.

Asimismo, República Dominicana desea reafirmar su invariable compromiso con el reconocido principio de América Latina y el Caribe como una Zona de Paz.