Fiscal del DN no descarta tiroteo en Bella Vista esté relacionado con el narcotráfico

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, no descartó la posible vinculación con el narcotráfico en el tiroteo en el sector de Bella Vista.

La representante del Ministerio Público indicó que por este caso se tienen a personas identificadas, así como un vehículo.

“Se presume tiene vínculos con el narcotráfico”, afirmó la fiscal a la salida de la Iglesia San Juan Bosco, donde fue oficiada una misa con motivo del séptimo aniversario de su gestión al frente de la Fiscalía.

La magistrada se abstuvo de ofrecer más detalles sobre el caso, alegando que se encuentra en la fase inicial de investigación.

El hecho que hace mención la fiscal titular se produjo en un residencial ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Camila Henríquez. Individuos a bordo de una jeepeta Honda CRV dispararon contra Starling Noboa Ysabel, de 34 años, quien se desplazaba en una yipeta Mercedes Benz G-63 AMG 4WD, de color negro y placa G609481.