Faride afirma que sacan 460 armas de las calles

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que 460 armas fueron sacadas de las calles en lo que va de septiembre. De estas, 355 eran ilegales, 75 están para investigación, 23 tenían licencia vencidas y 7 eran robadas.

Raful habló tras finalizar la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que fue encabezada por el presidente Luis Abinader en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional.

Dijo que estos operativos se realizan en el marco de la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta para garantizar la seguridad ciudadana y reducir los índices de criminalidad en el país.

En cuanto a los homicidios, destacó la disminución sostenida, que a la fecha está en tasa de 8.08 por cada 100 mil habitantes, comparada con las cifras de 9.8, en 2024 y 12.04 en 2023, lo que refleja el permanente trabajo sistemático. Detalló que 25 demarcaciones están en un solo dígito y nueve en dos. Sobre los robos, precisó que las denuncias han disminuido de 65,778 en 2024 a 56,333 con relación a la misma fecha de este año y reiteró la importancia de la colaboración de la población en el proceso mediante sus denuncias.

Sobre el caso del tiroteo registrado en La Barranquita de Santiago en el que cinco personas murieron y que involucró a miembros policiales, Raful afirmó que la intención es que sea esclarecido e insistió en que el mismo está en manos del Ministerio Público.

“Los procesos deben cumplirse, las leyes están ahí, nadie está por encima de la Ley, ni la policía, ni absolutamente nadie, y lo que queremos es que sin importar lo que suceda, se cumpla el debido proceso establecido en las normas”, dijo Raful.