Varios estudiantes heridos tras riña con una supuesta banda a la salida de escuela en Santiago

Al menos tres adolescentes resultaron heridos de arma blanca en una trifulca registrada en las inmediaciones del Politécnico Julio Alberto Hernández, en Pastor Abajo, en la comunidad Bella Vista de Santiago.

Entre los afectados se encuentra un joven de 17 años, quien permanece en estado delicado en el hospital José María Cabral y Báez, tras sufrir heridas por arma blanca que le afectaron un pulmón.

Testigos señalaron que la riña, en la que participaron estudiantes y una supuesta banda del sector Pastor, se habría originado por motivos pasionales.

Las autoridades confirmaron que varios de los involucrados fueron detenidos y enfrentan un proceso judicial. Uno de ellos, estableció que eran “riñas de muchachos”.

Según parientes de los menores, los supuestos integrantes de la banda, estaban esperando a los adolescentes cuando salieron de la escuela y sin mediar palabras, los atacaron.

“Hay un cuartel por ahí, pero ellos los esperaron más adelante para no tener problemas con la policía”, dijeron.

Asimismo, Robinson Núñez, padre de uno de los menores heridos, expresó que “esas son pandillas que se están formando, pandillas de afuera, porque ellos no estudian allá. Si estudiaran allá, uno diría que fue cualquier cosita. Esos son tigres de la calle”, expresó.