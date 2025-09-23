Cancelan y suspenden registro de proveedores de Pagán, Alexis Medina, Lisandro Macarrulla y otros

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la cancelación y suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos contra la Administración pública.

La normativa dispuesta a través de la resolución DGCP-44-2025-003701 cancela de oficio a 21 Registro del Proveedor del Estado (RPE) de personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción con acuerdo homologado y suspende automáticamente 12 registros de empresas cuyos socios o directivos se encuentran condenados, como mecanismo preventivo.

Mediante una nota de prensa, la DGCP explicó que los proveedores con estatus de “cancelado” no podrán volver a contratar con el Estado, mientras que los “suspendidos” quedan inhabilitados de manera temporal hasta que concluya el proceso judicial correspondiente.

Las empresas suspendidas son la de Sean Hudson Dwiggins y sus empresas, Tecnologías Inteligentes, Nextgen Sales y Smart Logistics International; de Jenny Marte Peña y su empresa; Lora Marte & Asociados Ingenieros Civiles, SRL.

De Lisandro José Macarrulla Martínez y sus empresas Sociedad de Gestión de Desarrollo Turístico y Condi; José Antonio Santana Julián y sus empresas Caribe Comercial, SRL; Inmobiliaria S&J, SRL y Construcciones y Pavimentos Adanromar; Cesarion Morel Grullón y su empresa Refrigeración yPlantas Eléctricas Almonte Tull.

Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas Comercial Matex, Valle de Comatillo, Srl y Veintisiete; Víctor Matías Encarnación Montero y su empresa, VME Ingenieria; Rigoberto Alcantara Batista y sus empresas Inversiones Ecoturísticas Hotel Maguana, SRL y Constructora Alcantara Sabala Conalsa.

Paola Mercedes Molina Suazo y sus empresas Fevimo y YHWH Energy Trust, SRL; Julián Esteban Suriel y sus empresas Constructora del Sur; Oficina de Arquitectura Federal, SRL, RNC 130736014 y RPE 31246; • Veintisiete 328; Consorcio Dominicano Del Sur (Condosur).

Domingo Antonio Santiago Muñoz y sus empresas, Quiriesta Importaciones, Medi-Prome, Max Logistik, Constructora Progecorp, Electrodacd, Inmobiliaria CESV, Distribuidora Gisela DG, Constructora Dominsa, Sila Energy, Dacd Metal & Recycling Export y Gamedca Materiales Médicos; Hilda Cristina Jackson Mallol y su empresa, Almacenes M&M.

Como personas físicas o jurídicas están Domedical Supply; Fuel American Inc; General Supply Corporations; Kyanred Supply, SRL; Wattmax Dominicana, SRL; Globus Eectrical, SRL; General Medical Solution Am, Srl; Contratas Solution Services CSS, SRL; United Suppliers Corporation, SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez, SRL; Ichor Oil; Constructora Alcantara Bobea (Conalbo); Proyectos Engineering & Construction Pic SRL y Rigoberto Alcántara Batista.

Mientras que las empresas canceladas son: La Parasata Mercantil; Comercial Viaros; Rogama; F & F Ezel Import; Herrajes Rachell, SRL; Divamor Group, SRL; Ropalma, SRL; Inversiones Zwaziland Eirl; Distribuidora Ropi, Srl; Smart Logistics International, SRL;

Mac Construcciones; Constructora Carrasquero, SRL; Abastesa, SAS; Constructora Integrada; Constructora Morel Grullon y Asociados, SRL; Espacio & Arquitectura SRL; Meljo Comercial; Optumus; Cesarion Morel Grullón; Francisco Pagán y Victor Matias Encarnación Montero.