Un apagón de más de 12 horas afecta decenas de localidades de la provincia San Cristóbal

En la provincia de San Cristóbal, más de una veintena de sectores, incluido el municipio de Cambita, permanecen sin energía eléctrica desde la media noche del pasado lunes.

El apagón afecta la zona de Najayo Arriba, Najayo Abajo, Najayo Abajo al Medio, Canasta, Canastica, Seis de Noviembre, Villa Fundacional, barrio Moscú, el centro de San Cristóbal y otras zonas de la provincia.

También afecta las comunidades de Cambita Garabitos, Cambita El Pueblecito y Cambita Starling.

“Con el calor que hace en los actuales momentos, en mi casa nadie durmió. Estamos con una mala noche encima”, dijo un señor identificado como Samy.

Informó que la luz se fue a eso de las 12:00 de la medianoche y aún el servicio no se ha restablecido, pasadas la una de la tarde.

Los dueños de comercio son los más afectados, en vista de que los productos que necesitan refrigeración se han calentado, por lo cual temen perder grandes sumas de dinero.

“En casi 12 horas de este apagón, ninguna autoridad de EDESUR ha dado la cara, por lo cual no sabemos hasta cuándo estaremos sin el servicio eléctrico”, expresó Luís Sánchez.

Manifestó que las personas que carecen de una planta eléctrica o inversores, están incomunicados por la vía telefónica.