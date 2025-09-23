Abinader resalta lucha contra la pobreza en RD en reunión con el director de la FAO en Nueva York

El presidente Luis Abinader sostuvo este martes una reunión bilateral con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en la sede de las Naciones Unidas.

El jefe de Estado dominicano, al hablar este martes, resaltó datos ofrecidos por el economista jefe y director general adjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO, Máximo Torero Cullen.

Según lo expuesto en el "Diálogo Regional de Seguridad y Erradicación del Hambre", celebrado el 21 de agosto en Santo Domingo, la subalimentación en la República Dominicana se redujo del 8.7 % en 2019 al 3.6 % en 2025, colocándose por debajo del promedio regional.

El mandatario dominicano indicó que este logro es resultado de las políticas de aumentos salariales, los programas de protección social y las mejoras en la producción agrícola implementadas por el gobierno.

En el marco del encuentro, el director general de la FAO destacó que la República Dominicana avanza de manera firme hacia la meta de alcanzar el objetivo de “Hambre Cero” y proyectó que, en un plazo de dos años, el país podría cumplir con esta meta.

Valoró la visión del presidente Abinader en materia de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, señalando que el país se ha convertido en un referente regional gracias a sus programas de apoyo a la producción agrícola, la asistencia social y la innovación en el campo.