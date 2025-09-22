Aguaceros de moderados a fuertes para este lunes; vigilan onda tropical con potencial de ciclón

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este lunes se esperan algunas lluvias sobre provincias del litoral caribeño, mientras el resto del país permanecerá nublado, en horas matutinas.

El Indomet pronosticó que estas lluvias producto de la incidencia de una vaguada, incrementarán en horas de la tarde, presentándose como aguaceros locales de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre Santo Domingo, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Asimismo, sobre Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, el norte de Azua, Santiago sur, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Valverde y Puerto Plata.

El organismo mantiene bajo alerta meteorológica las provincias Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y Elías Piña, ante posibles inundaciones urbanas, mientras que en aviso se encuentra Dajabón.

El Indomet da seguimiento a varios sistemas meteorológicos localizados en la cuenca del Atlántico, mar Caribe y Golfo de México por sus posiciones geográficas y trayectorias previstas, siendo estos el huracán Gabrielle, localizado a 335 kilómetros al sureste de las islas Bermudas, con movimiento nor/noreste a unos 17 kilómetros por hora.

También una onda tropical ubicada al oeste de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico tropical central, la cual produce aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y posee una probabilidad de desarrollo de 60% en los próximos siete días.

De igual forma el Indomet vigila una onda tropical al este de las Antillas Menores, que tiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos dos días y en siete días un 30%.

Este lunes las temperaturas se mantendrán calurosas con la mínima entre 23 y 25 grados y la máxima entre 33 y 35 grados Celsius.