Francia condecora a la embajadora Rosa Hernández de Grullón

La embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, Rosa Margarita Hernández de Grullón, fue condecorada con la distinción de Comendador de la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más alta condecoración otorgada por la República Francesa a personalidades extranjeras que han realizado aportes significativos a la promoción de los valores franceses o al fortalecimiento de las relaciones entre sus países y Francia.

La señora Sonia Barbry, Embajadora de Francia ante la República Dominicana, en nombre del presidente Emmanuel Macron, impuso la condecoración, durante una ceremonia que se llevó a cabo en la Residencia de Francia en Santo Domingo, honrando no solo la trayectoria institucional de la embajadora Hernández de Grullón, sino también su sensibilidad humana y su dedicación al bien común.

La señora Hernández de Grullón desempeñó un papel clave en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Francia y la República Dominicana, gracias a su labor diplomática: primero como representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, y luego al frente de delegación dominicana en el país galo, entre los años 2010 y 2025. La embajadora dominicana impulsó asimismo la promoción del arte y la cultura dominicanos, la cooperación internacional y las causas sociales con un enfoque integral y proactivo.

Trayectoria y logros

En el plano político, la embajadora dominicana forjó una notable cercanía con las autoridades francesas y elevó el perfil internacional de la República Dominicana a través de logros en la UNESCO y otros organismos multilaterales. En el ámbito económico, facilitó inversiones históricas, aumentó el intercambio comercial y posicionó a la República Dominicana como un socio atractivo en turismo y negocios, generando beneficios tangibles que se proyectan hacia el futuro.

En la esfera cultural y educativa, desplegó una vigorosa diplomacia pública que difundió la riqueza artística y culinaria dominicanas, al tiempo que fomentó intercambios académicos e iniciativas innovadoras, como la creación de una biblioteca dominicana en París.

En cuanto a la comunidad de nacionales radicados en Francia, su empatía y dedicación fortalecieron el tejido de la diáspora, preservando la identidad nacional lejos de la patria y asegurando que cada dominicano en territorio francés sintiera cercana su tierra natal.

La Legión de Honor, símbolo del mérito y la excelencia

La Orden Nacional de la Legión de Honor (L’Ordre national de la Légion d’honneur) es la distinción más elevada de Francia. Fue creada en 1802 por Napoleón Bonaparte como una forma de reconocer méritos extraordinarios, tanto en el ámbito civil como militar, a personas que hayan servido a Francia o a los valores que esta nación representa. Se ha otorgado tanto a ciudadanos franceses como a extranjeros.

La estructura de esta orden comprende cinco grados jerárquicos, empezando por Caballero (Chevalier), Oficial (Officier), Comendador (Commandeur), Gran Oficial (Grand Officier) y Gran Cruz (Grand’Croix). Cada uno representa un nivel de reconocimiento ascendente por servicios excepcionales.

Ser investida en el grado de Comendador de la Legión de Honor, como en el caso de la señora Hernández de Grullón, significa un altísimo honor reservado a personalidades con una trayectoria sobresaliente para el Estado francés.

