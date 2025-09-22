COE declara alerta amarilla para Dajabón y verde para otras tres provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), emitió alerta amarilla para la provincia de Dajabón, y verde para Puerto Plata, Santiago y Santiago Rodríguez.

El COE adoptó la medida en virtud del boletín meteorológico que indica que la tarde de este lunes se incrementan los aguaceros, por la incidencia de una vaguada y los efectos locales.

“Las condiciones meteorológicas están dominadas por una vaguada en diferentes niveles de la troposfera al noreste del país, junto a los efectos locales, provocarán durante la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, que podrán ser de moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacía: El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, sectores de Santo Domingo Norte, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, el norte de Azua, el sur de Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Monte Cristi” dice el informe del Indomet.

El informe recuerda que este lunes, inicia el otoño en el hemisferio norte, momento en el que el Sol se coloca directamente sobre el ecuador, marcando el inicio de un período de transición en el que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración. Durante esta estación, las temperaturas tienden a volverse un poco más agradables entre mediados y finales de la estación, que concluye el 20 de diciembre.