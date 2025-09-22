air france
Air France volverá a volar desde República Dominicana
"República Dominicana volverá a brillar en París", dijo el ministro de Turismo, al afirmar que Francia sirve de "hub" aéreo de los visitantes que llegan al país en conexiones aéreas.
El ministro de Turismo, David Collado, adelantó que Air France volverá a volar a República Dominicana y esta vez lo hará por Punta Cana.
Antes, la aerolínea francesa volaba al Aeropuerto Internacional Las Américas.
Collado, entrevistado durante una visita al stand del país caribeño a la sede de la IFTM Top Resa 2025, en la Puerta de Versalles, en París, destacó la importancia de este principal acuerdo que firmará este martes luego del corte de cinta inaugural de la exhibición.
Proyecta que al país llegan en promedio 200,000 turistas franceses al año y se espera que al país lleguen de 400,000 a 500,000 turistas del mercado europeo que hagan conexiones vía Francia.
"Air Caraïbes realiza 11 vuelos semanales", señaló.
En la IFTM Top Resa 2025 asistirán 24 empresas, Banco Popular y de Reservas, y representantes de las cadenas hoteleras Bahía Príncipe, y Meliá, entre otras. "Será la participación más grande del sector privado", agregó.
Collado también explicó que en la Top Resa habrá una presentación especial de Miches.
Las cadenas Hyatt con mil habitaciones, y Hilton y Viva Wyndam con 500 cada una, además del hotel Four Seasons, con turismo "de lujo".
La idea, dijo, es promocionar a Miches para que siga creciendo.