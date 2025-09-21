Restablecen energía en zona sur de terminal de Aeropuerto de Las Américas

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció el restablecimiento de energía eléctrica en la zona sur del edificio terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Sin embargo, la entidad informó que continúan trabajando para restablecer la energía en la zona norte y de los sistemas.

Esta información está contenida en un comunicado, en el que también indicaron que las operaciones se normalizando gradualmente.

Además, Aerodom destacó que esperan posibles retrasos en los vuelos, por lo que recomiendan a los pasajeros con vuelos programados mantenerse en contacto con sus aerolíneas.

Aerodom recomienda a viajeros con vuelos programados no ir a Aeropuerto Las Américas hasta que se restablezca energía

FALLO INTERNO

La falta de energía registrada en el AILA fue causado por un fallo en una seccionadora interna, ocurrido a la 9:18 a. m.

En ese momento, Aerodom informó que, por la falta de energía en esta terminal, no era posible procesar pasajeros.

No obstante, el campo aéreo y la torre de control continúan operando con sistemas de respaldo, por lo que los vuelos siguen llegando y saliendo del aeropuerto.

INVESTIGACIÓN

En tanto, el Departamento Aeroportuario anunció que inició una investigación sobre las causas que provocaron un corte eléctrico en el Aeropuerto de Las Américas.

De igual manera solicitaron un informe sobre estos problemas a Aerodom.