Desconocidos disparan casa de hermana de periodista dominicano en Saint Thomas

La madrugada del domingo la dominicana Lucrecia “Fina” Rodríguez, residente en la isla Saint Thomas, fue víctima de un atentado a tiros mientras dormía en su vivienda, ubicada en la bahía de Berger, sector Línea de St. Thomas, número HD 23.

Según la denuncia, desconocidos dispararon repetidamente contra la residencia, impactando el llavín de la puerta principal. Afortunadamente, Rodríguez resultó ilesa.

El hecho fue denunciado por su hermano, el periodista Benny Rodríguez, quien hizo un llamado a las autoridades consulares de la República Dominicana en las Islas Vírgenes para que brinden protección y seguridad a su pariente, a fin de evitar una tragedia.

Rodríguez afirmó que su hermana lleva nueve años residiendo en el lugar, donde se ha ganado el aprecio de vecinos y compatriotas, sin haber tenido problemas con nadie.

Agregó que la víctima mantiene un pequeño negocio con el que sostiene a su familia y financia los estudios de derecho de su hija en la República Dominicana.

“El deber de las autoridades consulares y diplomáticas de cualquier país es ofrecer protección a sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo. Por eso apelamos al gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que resguarden la integridad física de mi hermana y de su hija”, expresó Rodríguez.