Fallo eléctrico en Aeropuerto de Las Américas afectó más de 20 vuelos

Un apagón eléctrico que se produjo a las 9:18 de la mañana de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) afectó las operaciones aéreas y dejó a cientos de pasajeros varados durante horas.

De acuerdo con el director de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis José López, desde las primeras horas de la falla eléctrica más de 20 vuelos habían resultado afectados entre cancelaciones y retrasos.

La falta de energía, provocada por una falla en el circuito interno del aeropuerto, paralizó el procesamiento de pasajeros tanto en salidas como en llegadas, provocando largas filas en los mostradores de aerolíneas y situaciones de incomodidad debido al calor y la aglomeración.

Aerodom informó que la electricidad fue restablecida parcialmente en la zona sur de la terminal, pero que aún trabajaban para normalizar el servicio en la zona norte y en los sistemas internos del aeropuerto.

La entidad aseguró que las operaciones se reanudan de manera gradual, aunque advirtió que podrían mantenerse los retrasos.

"Casi seis horas aquí, mi vuelo estaba programado primero para las 12 del mediodía, luego a las 6:00 y al final lo cancelaron. Nadie nos dice nada claro. Esto es horrible, deprimente, atrasado", declaró Mari Aybar, quien tenía previsto viajar a Nueva York.

El protavoz del aeropuerto indicó que en las próximas horas se espera que todos los circuitos ya estén operando "correctamente", y advirtió que el restablecimiento podría durar "unas cuantas horas".

López, además, informó que Aerodom contrató generadores de electricidad de emergencia para darle soporte al sistema que estaba presentando irregularidades.

El Departamento Aeroportuario anunció más tarde que inició una investigación y solicitó, al mismo tiempo, un informe oficial a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, sobre las causas que provocaron el corte eléctrico en el aeropuerto.