¡Saque su paraguas! Fuertes aguaceros incidirán en gran parte del país

Desde horas de la madrugada, los efectos asociados a una vaguada sobre el país han generado algunos nublados acompañados de aguaceros y tronadas aisladas en algunas provincias, por los que las precipitaciones continuarán durante el resto del día.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informa que después del mediodía, los efectos asociados al calentamiento diurno, darán lugar a otros nublados que descargarán fuertes aguaceros en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre algunas provincias.

La provincias donde incidirá los aguaceros son: El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Bahoruco.

Para el domingo se espera que la vaguada se eleje del país.