Gobierno abre licitación de 10 cárceles por más de RD$ 7,541 millones

En septiembre de 2024, en una entrevista en Listín Diario, Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, informó que el Gobierno construiría 25 nuevas cárceles para sustituir a las que existen en el país y trasladar a 20,300 reclusos.

Este anuncio empezó a hacerse realidad con la licitación presentada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), el pasado jueves, para la construcción de 10 nuevas cárceles. De acuerdo a la información, la inversión total será de RD$7,541,853,662.8.

Estos centros de reclusión están ubicados en Cabo Rojo, Pedernales; en Neiba, provincia Bahoroco; San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez; Cotuí, en Sánchez Ramírez; Tabara en Azua; Piedra Blanca, en Bonao; Vicentillo de El Seibo; Jaquimeyes en Barahona; Bani en Peravia y Hato Mayor.

En la entrevista a Listín Diario Santana indicó que otros lugares que se tenían ubicados eran San José Ocoa y Jimaní. Hasta la fecha, de los lugares ya seleccionados, en Bonao y en Hato Mayor no existen centros penitenciarios.

La decisión de la construcción de estas cárceles fue tomada, el 17 de este mes, a través de la resolución No. MIVHED/CCC/2025/196 del Comité de Compras y Contrataciones de ese Ministerio. En la misma se establece que el dinero está contenido en el Presupuesto General del Estado para el 2025.

El centro penitenciario de Pedernales se construirá en un plazo de 20 meses (1 año y seis meses aproximadamente) y tendrá un valor de ejecución de RD$253,982,282.12. Esta se supone que es la única cárcel que está prevista a iniciarse en este 2025.

La cárcel de Neiba costará RD$372,396,763.39; de Santiago Rodríguez, RD$596,343,486.80; Hato Mayor RD$633,068,952.01 y Azua, RD$761,440,393.72. Todas deberán ejecutarse en un plazo de 24 meses.

Mientras que con un plazo de ejecución de 2 años y cinco meses (30 meses de acuerdo al pliego de condiciones), están Cotuí con una inversión de RD$913,085,600.24; Bonao, RD$921,933,363.62; El Seibo RD$1,027,984,563.37; BarahonaRD$ 1,027,984,563.37 y Baní, RD$1,033,633,694.16.

Cada cárcel tiene especificaciones distintas para la construcción de las áreas. En algunas se puede leer que se construirán farmacia, economato, comedor, área de visitas, de recepción, chequeos internos, aulas, salones de reuniones, baños, biblioteca, oficinas, lavandería, celdas conyugales, entre otros.

Los interesados en participar en esta licitación tienen hasta el día seis de noviembre para presentar sus propuestas técnicas y económicas.

Dentro de los planes para reducir los delitos cibernéticos que se producen desde las cárceles, está la implementación de bloqueadores de señales. Hasta ahora se ha instalado en cinco centros penitenciarios, y se ha visualizado que en algunos existe dificultad para instalar los aparatos por la cantidad de viviendas que existen alrededor.