Se mantienen 8 provincias en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 8 provincias en alerta verde en respuesta al informe proporcionado por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El informe del Indomet establece que a través de las imágenes de satélite meteorológico se observan nubes de gran desarrollo vertical generadoras de aguaceros, desde moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas.

En alerta verde están Dajabón, Santiago Rodríguez, Pedernales, Elías Piña, Azua, La Vega, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

El Indomet que finalizando la noche se replicarán las lluvias en en provincias como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal, debido a que el ambiente está cargado de humedad y bajo la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.