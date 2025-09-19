Niña de 12 años continúa en UCI maternidad de Los Mina tras perder embarazo

La menor de 12 años de edad que perdió un embarazo de 37 semanas continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina.

Una fuente del centro de salud explicó a Listín Diario que la niña fue ingresada el miércoles 17 de septiembre.

Agregó que la adolescente está en estado “crítico” y que están haciendo los esfuerzos por salvarle la vida.

Añadió que por el momento no darán más detalles del caso.

De acuerdo a una información publicada el pasado jueves por Noticias SIN, la menor tuvo una caída mientras limpiaba el baño de su casa y fue llevada al centro de salud por su abuela materna.

Tras realizarle una sonografía, se detectó un embarazo de 37 semanas con un feto de cinco días muerto.

Según detalló el medio, el miércoles 17, la menor presentó un estado de salud delicado que obligó a una intervención quirúrgica, y desde entonces permanece intubada en el centro de salud.

Reacción de Conani

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que un equipo de técnicos de la institución se encuentra dando seguimiento al caso en la maternidad y a los familiares de la víctima.

“Estamos apoyando en el levantamiento de información de su estado de salud, supervisando las condiciones médicas con las que cuenta y estableciendo un acercamiento con sus familiares para ver socialmente lo que generó la situación”, sostuvo Samir Saba, encargado del departamento de relaciones públicas de Conani.