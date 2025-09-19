Se inicia el foro provincial Duarte, impulsado por Listín Diario y UCNE

A ritmo de merengue y folclore, se inició el foro provincial de Duarte, una iniciativa del periódico Listín Diario y la Universidad Católica Nordestana (UCNE), que busca presentar propuestas para aprovechar los desafíos y oportunidades que tiene esta provincia.

Este espacio de diálogo reúne comunitarios, técnicos, profesionales, educadores y tomadores de decisiones de esta demarcación, con la novedad de que en este foro, en particular los grupos populares de esta ciudad, también tendrán una participación protagónica en uno de los paneles.

En las palabras de motivación al inicio de la actividad, Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario, indicó que a partir de los foros provinciales que se han realizado en las cuatro provincias del Nordeste, se sentarán las bases de una estrategia regional unificada que atraiga inversiones, optimice recursos y, lo más importante, mejore la calidad de vida de todos los habitantes de esta zona.

“Tengo la plena convicción de que estos foros, impulsados por Listín Diario y la UCNE, demostrarán hasta dónde es posible impulsar un modelo innovador de gobernanza colaborativa lleno de esperanza. El Foro Provincial Duarte no es un final; es un nuevo comienzo”, afirmó Franjul.

A la vez, puntualizó que esta “es la oportunidad perfecta para que esta provincia consolide su papel como modelo de desarrollo sostenible y de colaboración intermunicipal”.

Asimismo, el rector de la UCNE, padre Isaac García de la Cruz, indicó que el Foro de Duarte se convierte en un espacio de pensamiento estratégico, donde la planificación territorial y el desarrollo sostenible se articulan como pilares fundamentales.

“El empoderamiento de los pueblos no solo implica participación ciudadana, sino también la capacidad de incidir en políticas públicas, construir agendas locales y fortalecer el capital humano”, puntualizó el padre Isaac.

Con la bendición impartida por Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, las palabras de apertura de Ana Xiomara Cortés, gobernadora civil provincial Duarte y el senador de la provincia Franklin Romero, se abrió oficialmente el foro, en el que se presentarán tres paneles.

El primer panel, “Resiliencia territorial frente a los efectos adversos del cambio climático”, que contará con el espacio “voces del pueblo: La huelga como esperanza, rebeldía y justicia”. El segundo, “Economía solidaria, innovación y agroindustria”; y el tercero, “Integración regional, sustentabilidad y ordenamiento territorial”.