Se esperan aguaceros por vaguada y varias provincias están en alerta

El Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada está provocando aguaceros y tronadas ocasionales en localidades próximas al litoral costero caribeño y el noreste del país como La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, Pedernales, entre otras.

En horas de la tarde y primeras de la noche, se esperan desarrollos nubosos importantes que producirán aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversos sectores de las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, San José de Ocoa, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

El Indomet dijo que mantiene el nivel de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas a 6 provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Dajabón y Elías Piña.

También recordó que a pesar de las precipitaciones que se esperan, la temperatura seguirá calurosa, debido a la época del año (verano).

Recomendó a la población hidratarse frecuentemente con agua y jugos naturales, usar ropa ligera de claros colores, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin la debida protección solar durante el horario de las 11:00 a. m. y 4:00 p. m. Además, tener muy en cuenta, que los niños y las personas envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.