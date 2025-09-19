Emiten alerta de búsqueda contra “Argenis Kodigo” vinculado a una supuesta red de narcotráfico

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este viernes una alerta de búsqueda, contra uno de los supuestos principales cabecillas de una red de narcotráfico y lavado de activos, que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní.

Se trata de Argenis Santana Herrera, (Argenis Kodigo), quien está siendo requerido mediante orden judicial para que responda las acusaciones en su contra.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público y la DNCD solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizar al fugitivo.

“Todas las denuncias serán manejadas de manera anónima y confidencial”, indicaron.

El miércoles el Ministerio Público informó que arrestó a Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, vinculados a esta supuesta red narcotráfico y lavado de activos al que pertenece Argenis Santana Herrera

Durante el operativo se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Sky, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.

“El desmantelamiento de esta red, dedicada al delito del tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, ha sido posible gracias a una amplia labor de seguimiento e inteligencia por parte del Ministerio Público y agentes de la DNCD”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.