Armería clandestina: ocupan 33 armas y arrestan una persona en San Cristóbal

Asimismo, indicaron que se incautaron dos radios de comunicación, un celular, seis cargadores y diversas partes de armas de fuego, entre ellas cañones, correderas, culatas y armazones, utilizadas para la modificación y alteración de armamentos.

El detenido fue identificado como José Agustín Romero (a) Lindo

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Inteligencia (Dintel) en San Cristóbal,  informó que desmanteló una armería clandestina en el sector Los Molinos, con apoyo de miembros de la Policía Preventiva y en compañía del Ministerio Público. 

En la intervención, realizada mediante la orden de allanamiento No. 01541-2025-AJOA-02863, resultó detenido José Agustín Romero (Lindo), a quien en su residencia se le ocupó 33 armas de fuego y de aire.

Entre las armas ocupadas figuran seis pistolas, dos revólveres, seis escopetas calibre 12, trece rifles (cinco de aire y ocho de baqueta) y seis pistolas de aire con distintas modificaciones.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones para determinar las ramificaciones de esta actividad ilícita y reitera su firme compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y combatir el tráfico ilegal de armas.

