Abinader supervisa avance del muro fronterizo en Dajabón

El presidente Luis Abinader supervisó la construcción de la segunda fase del muro fronterizo en la provincia de Dajabón, obra que tendrá una longitud de 13 kilómetros desde el sector La Sal hasta Capotillo.

En el recorrido también participó el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, quien informó que el nuevo trayecto consta de 8 torres de vigilancia, 40 alcantarillas tipo tubos y 10 tipos cajón.

“Ya tenemos 7 kilómetros desglosados y tenemos 1.5 kilómetros relleno y compactado, y dentro de dos semanas aproximadamente iniciamos ya lo que es la construcción de la zanja y la preparación del encofrado para el vaciado del muro”, indicó el Ministro de Defensa.

Fernández Onofre explicó además que con el mismo presupuesto de la obra serán construidos de 2 a 3 kilómetros más de muro, y que el nuevo trayecto contará con iluminación y fibra óptica para la tecnología que se utilizará en el muro fronterizo.

Durante el recorrido por la frontera se anunció el funcionamiento 25 kilómetros de fibra óptica a todo lo largo de la verja fronteriza desde Dajabón a Manzanillo.

La obra incluye también dos puentes, uno de 130 metros de largo y otro de 30 metros de largo.

“De Manzanillo a Dajabón va a tener la misma fibra óptica, asimismo la parte sur del país, donde tenemos el muro construido, vamos a tener fibra óptica”, aseguró el ministro de Defensa.

Muro Fronterizo de Dajabón

Explicó que la fibra óptica instalada cuenta con protección reforzada y registros estratégicos cada 500 metros, lo que asegura su durabilidad y facilidad de mantenimiento. A su vez, cada torre de vigilancia de la verja ha sido equipada con puntos de conexión que permitirán expandir progresivamente los servicios de telecomunicaciones y de seguridad, consolidando la escalabilidad del sistema.

Con capacidad de transportar datos superiores a 100 terabytes, la red ofrece soporte para sistemas de misión crítica como internet de alta velocidad, radares, monitoreo en tiempo real, telefonía fija y voz sobre IP para las unidades militares, así como plataformas de comando y control interinstitucional, que potencian la coordinación interagencial y las operaciones conjuntas.

Luego de ver avances del muro fronterizo el presidente Luis Abinader se trasladó a Manzanillo para visitar la planta eléctrica de Energía 2000.