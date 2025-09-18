Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Suspenden agente Dicrim tras esposar a ciudadano "sin razón" en Guayacanes

La medida fue adoptada tras el agente ser entrevistado por la Inspectoría General de la institución.

Santo Domingo, RD.

La Policía Nacional informó este jueves que fue suspendido de sus funciones un agente de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), luego de esposar "sin razón aparente" a un ciudadano.

En el video difundido en redes sociales se observa al uniformado esposar al ciudadano mientras este se encontraba en compañía de varias personas en una calle del municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.

La medida fue adoptada tras el agente ser entrevistado por la Inspectoría General de la institución, mientras se profundiza el proceso de investigación.

Oportunamente se darán a conocer mayores detalles conforme avance dicho proceso.

