Raquel Peña llama a aumentar fondos de Juventud durante encuentro con ganadores del PNJ

Más de 200 jóvenes ganadores del Premio Nacional de la Juventud participaron en su primer encuentro nacional, donde la vicepresidenta Raquel Peña aprovechó para llamar a aumentar el presupuesto del Ministerio de la Juventud.

La jornada reunió a muchos reconocidos en distintas categorías desde la creación del galardón en 1997 hasta la edición del 2025.

La vicepresidenta de la República, tuvo a su cargo la conferencia magistral del encuentro, donde hizo un llamado a fortalecer los recursos destinados al Ministerio de la Juventud para que pueda seguir impulsando proyectos y sueños de los jóvenes dominicanos.

"Yo abogo, y el presidente Abinader también, con que ese presupuesto para el 2026 del Ministerio de la Juventud lo suban un poquito. Es la única manera en que ustedes van a poder seguir echando adelante hacia todos esos sueños en beneficio de toda la juventud dominicana", expresó.

Raquel Peña, vicepresidenta de la República.Glauco Moquete

Peña reiteró que el compromiso del Gobierno es brindar mayores oportunidades y respaldar las iniciativas que nacen desde los jóvenes, convencida de que en sus manos está la capacidad de transformar y liderar los cambios que requiere la sociedad.

En su participación, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso destacó que “los seres humanos tenemos el don de pensar distinto, y la diversidad no es una amenaza… Lo que tiene es que generar consenso y encontrar puntos de encuentro en los que se pueda avanzar una agenda país”.

La magistrada también invitó a los jóvenes a mirar primero hacia dentro de sí mismos antes de aspirar a transformar la sociedad.

Recordó que muchas veces se exige un país moderno y organizado, pero no se cumplen reglas básicas como respetar el tránsito o el medio ambiente. Para ella, el verdadero cambio social comienza en lo personal y luego se proyecta hacia los demás.

Al compartir su experiencia, contó que incluso de los errores se aprenden grandes lecciones. Narró cómo en su carrera profesional enfrentó rechazos y procesos judiciales devueltos, pero que esos momentos de dificultad la ayudaron a perfeccionar su trabajo ya crecer.

Cerró con un mensaje: “el éxito hace frontera con el sacrificio”. Resaltó que ninguna historia de superación ya sea en lo deportivo, artístico, político o empresarial se escribe sin disciplina, persistencia y caídas en el camino.

Luego de su discurso, se realizó un panel en el que participaron ganadores del premio en ediciones pasadas.

En representación del deporte, el nadador Marcos Diaz, compartió su testimonio de vida para motivar a los jóvenes presentes.

Marcos Díaz, nadador dominicano

Destacó la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes han hecho una diferencia en la sociedad, al tiempo que mencionó el poder que tiene el Premio Nacional de la Juventud.

“Yo pienso que premiar es reconocer, ¿no? Y reconociendo se motiva, puesto que sus acciones han logrado ser resaltadas por un premio de la juventud”, expresó.

Díaz recordó que su trayectoria no estuvo libre de obstáculos, ya que desde pequeño ha convivido con una enfermedad crónica que afecta su capacidad respiratoria.

Sorprendentemente, lejos de rendirse, se convirtió en esa limitación en un reto personal que lo llevó a convertirse en atleta de alto rendimiento en un deporte que precisamente exige un gran esfuerzo respiratorio como la natación.

Con esta vivencia, el también funcionario terminó diciendo que “no existen condiciones físicas, intelectuales, económicas ni sociales que puedan impedir alcanzar un sueño cuando hay disciplina y perseverancia”.

La directora de Supérate, Gloria Reyes, compartió una anécdota muy personal sobre cómo recibió el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Liderazgo Político.

Entre risas y recuerdos, relató que ese día ni siquiera pensaba asistir a la ceremonia, pues estaba concentrada en una campaña interna de su partido en la comunidad de Haina.

“Llegué cuando ya todo había terminado”, recordó.

Ese momento, marcó un antes y un después en su vida política. Explicó que para ella el galardón fue una certeza de que vale la pena trabajar por los sueños, aun cuando parezcan lejanos.

Fue la única en su proceso interno que no pertenecía a ninguna corriente partidaria y, aun así, logró abrirse camino.

“El esfuerzo que se hace día a día, por lo que uno cree y por lo que uno sueña, tiene reconocimiento y tiene resultado”, expresó.

Reyes afirmó que el premio significó un impulso en medio de una etapa de mucho sacrificio, y exhortó a otros jóvenes a atreverse a participar en la política.

Recordó que en su primer intento muchos le dijeron que no se postulara porque no tenía posibilidades, pero insistió y finalmente alcanzó la victoria.

El exministro de la Juventud, Franklin Rodríguez, compartió con emoción la historia de su camino desde sus orígenes en Cambita Garabitos, “la capital del aguacate”, como él mismo la definió, hasta ocupar posiciones de liderazgo nacional.

Franklin Rodríguez, exministro de la Juventud.Fuente externa

Recordó que en su niñez soñaba con ser pelotero de Grandes Ligas, pero la vida lo condujo hacia la política, convencido de que antes de aspirar a un cargo había que ser un verdadero actor social y conocer de cerca los problemas de la comunidad.

Rodríguez resaltó el valor de cada esfuerzo en la juventud, asegurando que “cuando usted logra el éxito, sobre todo cuando es joven, cada paso que usted da, cada sudor, tiene sabor a gloria”.

Explicó que vivir es disfrutar de lo creado por Dios y por los hombres, amar es construir desde el afecto y no desde el odio, aprender es mantener la curiosidad y las preguntas, y dejar un legado significa actuar de manera que las futuras generaciones recuerden con orgullo las decisiones que se toman.

“Yo soy un líder y mi objetivo es vivir, amar, aprender y dejar un legado”, dijo.

El comunicador Ruddy de los Santos concentró su mensaje en la importancia de la vocación y el servicio como motores de vida.

Ruddy de los Santos.Fuente externa

Compartió que, pese a haber perdido a sus padres a los seis años y provenir de un campo, nunca permitió que las limitaciones materiales definieran su destino.

“Uno tiene que construir, hacer cosas sin pensar en las cosas materiales. Uno tiene que estar marcado por una vocación de servicio para lograr las metas que tú quieres” , afirmó.

Relató cómo a lo largo de su trayectoria ha podido coincidir con líderes mundiale, experiencias que atribuyen no a privilegios heredados, sino a la pasión y entrega que lo han guiado. Para él, lo más valioso no son los decretos ni los bienes, sino la confianza que se gana cuando alguien toca tu puerta sin esperar nada material a cambio.

De los Santos hizo énfasis en que la política tiene verdadero sentido cuando se ejerce desde la honestidad y la cercanía con la gente.

Reconoció la trayectoria de referentes nacionales como Yeni Berenice Reynoso, destacando que en el país existen muchos jóvenes con igual talento y compromiso, que solo necesitan más oportunidades.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, ofreció unas palabras al recordar su paso por el Premio Nacional de la Juventud.

César Dargam.Externa

Compartió que cuando recibió el galardón por primera vez, su hijo apenas había nacido, y este año tuvo la satisfacción de acompañarlo en su graduación.

“Si estamos orgullosos de lo que nosotros hemos construido, mucho más orgullosos debemos estar de lo que ahí viene”, expresó.

Dargam aseguró que las nuevas generaciones han demostrado una fuerza extraordinaria, al enfrentarse a retos tan grandes como una pandemia, un mundo cerrado y los vertiginosos cambios tecnológicos. Aun así, celebró, han sabido abrirse camino y demostrar que están listas para asumir el futuro.

Al cerrar su participación, dejó un mensaje directo a los jóvenes: “Si sienten miedo, háganlo con miedo y si sienten pasión, háganlo con pasión”.

El productor artístico Alberto Zayas, quien ha estado detrás de la organización de grandes galas como los Premios Soberano y el PNJ, expresó que, ver cómo ha evolucionado este reconocimiento es motivo de orgullo.

Alberto Zayas, productor artístico.

“Hoy, poder producir la gala y ver el premio cómo ha evolucionado, no es más que un orgullo, es una confirmación de que cuando un país cree en su juventud, siempre cosecha esperanza y transforma, afirmó.

Zayas resaltó que el arte y la cultura han sido siempre su "lenguaje" y que gracias a este premio entendió que la creatividad no solo genera belleza, sino que también puede convertirse en un motor de cambio social.

Invitó a los jóvenes a no subestimar sus talentos, porque cada creación, cada nota y cada idea puede abrir caminos tanto en su vida personal como en la nación.

Al cerrar su participación, recalcó que el galardón no es solo un premio, sino un legado que convoca a todos a transformar al país desde lo que aman hacer. “Sigamos inspirando más historias que transforman nuestro país”.