Choferes públicos reciben licencias de operación para transportar en corredores

Este jueves, miembros de la Confederación Nacional de la Fuerza Unida (CNTU) lograron formalizar su labor como choferes al recibir las licencias de operación que les permitirán integrarse de manera oficial al sistema de transporte público.

El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), ingeniero Milton Morrison, quien resaltó la importancia de este paso para reconocer el esfuerzo de los transportistas.

"Hoy es de gran satisfacción otorgar licencias de operación a hombres y mujeres que todos los días salen a trabajar para ganarse el sustento de sus familias. Son más los buenos que los pocos malos que existen, y eso lo he comprobado", expresó.

Agregó que desde su llegada al Intrant han tomado la decisión de respaldar al sector transporte y servirles dentro del marco de la ley.

Por otra parte, William Figuereo, dirigente de la CNTU, destacó que la entrega de las licencias representa el fruto de años de lucha marcados por sacrificios, marchas y enfrentamientos.

"Hoy nos sentimos regocijados porque hemos visto alcanzar uno de los grandes anhelos del sector transporte. Este paso nos abre las puertas a los corredores formales y marca un antes y un después para la CNTU", afirmó.

Con este proceso, los transportistas de la CNTU estarán integrados en corredores como el de la avenida Kennedy, sumándose a otros sindicatos que ya cuentan con rutas en la Churchill, la Charles de Gaulle y la Núñez de Cáceres.

La entrega de licencias forma parte del plan del Intrant para organizar y regularizar el transporte público en el país, garantizando derechos adquiridos y mejores condiciones de trabajo para los choferes.