Arismendi Díaz dice CNSS no puede autorizar transferencia en órganos de la Seguridad Social

El presidente de la Fundación Seguridad Social y Salud, Arismendi Díaz Santana rechazó la resolución mediante la cual el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) autoriza la transferencia de fondos del Instituto de Protección, Prevención de Riesgos Laborales, (Idoppril), a otro órgano del Sistema de la Seguridad Social.

Díaz Santana señaló que la oposición se da en virtud a que la transferencia es violatoria a la Ley 87-01, que separa tres regímenes, por la diferencia de naturalezas, coberturas y fuentes.

"La Fundación Seguridad Social para Todos se opone a dicha transferencia por ser violatoria a la Ley 87-01, la cual establece la separación de los tres regímenes, no solo porque tienen naturalezas diferentes, coberturas diferentes, sino que además tienen provienen de fuentes muy distintas", puntualizó al ser entrevistado en el programa "Sociedad y Seguridad Social", que produce Isabel Acevedo y Andrés Matos por Cinevision.

Sugirió modificar la Ley 87-01 antes de hacer efectiva transferencia y así evitar que la misma sea atacada judicialmente en los órganos de justicia.

Según la Resolución del CNSS la suma de 12 mil 500 millones estará distribuida de la forma siguiente: seis mil millones para el Senasa, mil quinientos millones para cubrir subsidios vía Sisalril y cinco mil quinientos millones para la cuenta de la Salud.

Díaz Santana exhortó aprovechar la intención de modificación de la Ley 87-01 para aumentar financiamiento en renglones como Pensiones, “provocando un aumento que en un tiempo no muy lejano evite problemas sociales por las pírricas pensiones que recibirían las personas”.

También variar la cotización a Riesgos Laborales, aumentar el subsidio a la maternidad, entre otros.