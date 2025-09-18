Abinader encabeza acto por el mes de la Biblia

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, encabezó un acto en el Palacio Nacional en conmemoración al mes y Día Nacional de la Biblia en República Dominicana.

El Día Nacional de la Biblia fue instituido mediante la ley, que declara número 208-84, y que declara cada 27 de septiembre la celebración de este día; sin embargo el acto fue adelantado para este jueves debido a que el presidente Abinader se encontrará en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esa semana.

RD: Un "faro de luz"

En un acto que contó con participaciones artísticas de cantantes cristianos y con palabras de representantes de las Iglesias, tanto evangélicas como católicas, las palabras centrado estuvieron a cargo del enlace del Poder Ejecutivo con las iglesias, Milcíades Franjul.

Durante su discurso, el exsenador por la provincia Peravia manifestó puede ser un "Faro de Luz para el Caribe y el mundo" si continúa sembrando valores infundados en la fé cristiana.

"Los desafíos que enfrentamos como nación, ya sean económicos, sociales o culturales, son reales, pero más real es el poder de la Palabra de Dios para guiarnos hacia soluciones de paz, prosperidad y unidad", exclamó Franjul.