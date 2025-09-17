Milagros Ortiz Bosch responde a denuncia de Adocco

La directora de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, respondió a la denuncia del presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), quien la acusa de amenazarlo de someterlo a la justicia.

A través de un documento, Ortiz Bosch recuenta que el 2 de octubre del 2023 llegó a la DIGEIG la denuncia No. D23-0080, presentada por de la Rosa Tiburcio.

Indicó que esta denuncia se refería a una presunta omisión en la Declaración Jurada de Patrimonio del entonces Ministro de Educación, Ángel Hernández, de activos propiedad de una empresa familiar.

En fecha 30 de octubre de 2023, la DIGEIG concluyó su investigación y elaboró el informe correspondiente, el cual fue remitido y entregado al denunciante el 1 de noviembre de 2023, según consta en el acuse de recibo firmado por Adocco.

"Resulta llamativo el olvido del presidente de Adocco respecto al papel rector de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en la aplicación de la Ley No. 311-14, órgano constitucional responsable del control, fiscalización, aplicación y adopción de las medidas correspondientes ante los incumplimientos en las Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos obligados en virtud del artículo 2 de la referida ley", leía parte de un documento.

La DIGEIG afirmó que en la primera Declaración Jurada de Patrimonio de Hernández fue presentada de manera extemporánea y además fue omitida la inclusión de activos propiedad de una empresa familiar.

También afirmó que durante el curso de la investigación, Hernández presentó una rectificativa de su Declaración Jurada, la cual fue acogida como válida por la Cámara de Cuentas.

Por tal razón la DIGEIG, al momento de concluir la investigación, afirmó que la denuncia "carecía de objeto legal", asegurando que la Cámara de Cuentas ya había validado la rectificación.