ICE arresta 7 dominicanos en gallera clandestina en Puerto Rico

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), arrestó a siete dominicanos en una gallera clandestina en el municipio de Canóvanas, en Puerto Rico.

La información contenida este miércoles en el diario “El Vocero de Puerto Rico”, señala que el arresto se produjo el domingo en la noche. El grupo, de acuerdo al diario, no estaba legal en el vecino país.

La información no contiene los nombres de los dominicanos arrestados.

El Vocero señala que Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), en San Juan, indicó que la intervención ha sido la labor más reciente del ICE.

De acuerdo a informes, de enero de este año al 7 de junio, agentes del ICE arrestaron a 4,215 dominicanos en Puerto Rico.

En 2024, el ICE arrestó a 4,104 ciudadanos de República Dominicana.